Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
91.50CHF
43.86CHF
92.07 %
16.09.2021
SWX
13.11.2025 12:01:08
Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Das Quartal des Chemikalienhändlers sei wie erwartet schwach verlaufen, schrieb Tristan Lamotte in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Brenntag SE
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
49.55 €
Abst. Kursziel*:
-3.13%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
49.57 €
Abst. Kursziel aktuell:
-3.17%
Analyst Name::
Tristan Lamotte
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Brenntag SE
12.11.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
12.11.25
|Brenntag-Aktie gewinnt: Unternehmensstrategie auf dem Prüfstand - Stellenabbau (Dow Jones)
12.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
12.11.25
|DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
12.11.25
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
12.11.25