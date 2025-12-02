Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’931 0.6%  SPI 17’744 0.5%  Dow 47’289 -0.9%  DAX 23’756 0.7%  Euro 0.9341 0.0%  EStoxx50 5’708 0.7%  Gold 4’200 -0.8%  Bitcoin 70’295 1.2%  Dollar 0.8046 0.0%  Öl 62.9 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Bayer-Aktie schnellt hoch: Bayer erhält wichtige Rückendeckung im Glyphosat-Verfahren
Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Bayer-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen
Suche...
eToro entdecken

Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

46.09
CHF
-0.02
CHF
-0.04 %
12:36:44
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.12.2025 11:01:38

Brenntag SE Hold

Brenntag
46.39 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Brenntag nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Hold" belassen. Beim Wachstum des Chemikalienhändlers sehe er 2026 weiter kein Licht am Ende des Tunnels, schrieb Carl Raynsford in einer Einschätzung vom Montag. Das Umfeld dürfte sich noch verschlechtern. Brenntag kontrolliere, was in seiner Macht stehe, und sei mit den geplanten Kostensenkungen auf Kurs. Mittelfristig rechnet Raynsford mit weiteren Sparmaßnahmen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
49.48 € 		Abst. Kursziel*:
3.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
49.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.66%
Analyst Name::
Carl Raynsford 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:01 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
13.11.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen