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Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

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13.04.2026 13:15:21

Brenntag SE Equal Weight

Brenntag
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitag die Schätzungen für Europas Chemiehändler aufgrund der positiven Impulse durch die Verwerfungen im Zuge des Iran-Kriegs. Shenoy liegt mit allen Ergebnisprognosen über dem Konsens, favorisiert aber IMCD gegenüber Azelis und Brenntag./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Brenntag SE Equal Weight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
58.40 € 		Abst. Kursziel*:
-2.40%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
58.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.23%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
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13:15 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
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23.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
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