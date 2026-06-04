BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP nach Gesprächen mit Unternehmenschefin Meg O'Neill mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Neutral" belassen. Seit dem Abschied von Verwaltungsratschef Albert Manifold habe sich die Aktie des Ölkonzerns schlechter als die des Konkurrenten Shell sowie mehr im Rahmen des Branchenindex entwickelt, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend. Die Botschaft von BP seitdem sei gewesen, dass Manifolds Abschied nötig gewesen sei, bei der Neubesetzung aber die Identifizierung des richtigen Kandidaten wichtiger sei als die Schnelligkeit der Neubesetzung des Postens, und dass sich an der Unternehmensstrategie nichts geändert habe. O'Neill habe sich derweil überrascht vom Optimismus der Märkte hinsichtlich des Iran-Kriegs und einer möglichen Wiederöffnung der Straße von Hormus gezeigt./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
5.45 £
|
Abst. Kursziel*:
10.15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5.45 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.15%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
06:00
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02.06.26
|BP held talks about selling £2bn of UK North Sea assets to Ithaca (Financial Times)
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Analysen zu BP plc (British Petrol)
|07:11
|BP Neutral
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|26.05.26
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|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
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|Barclays Capital
|26.05.26
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|21.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
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|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
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Aktien in diesem Artikel
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