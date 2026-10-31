BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BP nach Zahlen zum dritten Quartal von 650 auf 715 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe vor dem für Mitte Dezember angekündigten, richtungsweisenden Strategieausblick mit einem Rekordergebnis aufgewartet, schrieb Werner Eisenmann in einer Studie am Montag. Die Briten hätten das Ergebnis signifikant gesteigert und damit deutlich die Erwartungen übertroffen./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Kaufen
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Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
6.19 £
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
6.19 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Werner Eisenmann
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KGV*:
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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