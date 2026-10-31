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02.11.2026 12:38:24

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BP nach Zahlen zum dritten Quartal von 650 auf 715 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe vor dem für Mitte Dezember angekündigten, richtungsweisenden Strategieausblick mit einem Rekordergebnis aufgewartet, schrieb Werner Eisenmann in einer Studie am Montag. Die Briten hätten das Ergebnis signifikant gesteigert und damit deutlich die Erwartungen übertroffen./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 11:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Kaufen
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12:38 BP Kaufen DZ BANK
10:00 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 BP Buy UBS AG
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