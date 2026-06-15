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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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15.06.2026 06:21:29

Boeing Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Airbus-Konkurrent habe sein Gebot für ein Jettraining-Programm der US-Marine zurückgezogen, nachdem festgestellt worden sei, dass es die Anforderungen nicht erfülle. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 219.10 		Abst. Kursziel aktuell:
34.64%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
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