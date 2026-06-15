Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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15.06.2026 06:21:29
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Airbus-Konkurrent habe sein Gebot für ein Jettraining-Programm der US-Marine zurückgezogen, nachdem festgestellt worden sei, dass es die Anforderungen nicht erfülle. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 219.05
|
Abst. Kursziel*:
34.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 219.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.64%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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