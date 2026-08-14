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14.08.2026 16:00:55
Optimismus in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu
Der Dow Jones bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.
Um 15:57 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.01 Prozent stärker bei 53’842.97 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25.017 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.021 Prozent auf 53’828.55 Punkte an der Kurstafel, nach 53’839.99 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Dow Jones betrug 53’685.58 Punkte, das Tageshoch hingegen 53’890.84 Zähler.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.425 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’508.27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, stand der Dow Jones noch bei 50’063.46 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Stand von 44’911.26 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 11.29 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1.16 Prozent auf 200.00 USD), Walt Disney (+ 1.02 Prozent auf 105.87 USD), Caterpillar (+ 0.97 Prozent auf 862.85 USD), UnitedHealth (+ 0.62 Prozent auf 401.55 USD) und Boeing (+ 0.60 Prozent auf 231.71 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-1.74 Prozent auf 197.87 USD), Cisco (-1.14 Prozent auf 112.18 USD), Amgen (-1.13 Prozent auf 413.12 USD), Nike (-0.95 Prozent auf 40.84 USD) und Sherwin-Williams (-0.72 Prozent auf 358.96 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 2’518’686 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.698 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick
Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 3.96 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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