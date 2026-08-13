Schwache Performance in New York: Das macht der Dow Jones mittags

Um 17:58 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.16 Prozent auf 53’684.86 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25.019 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.051 Prozent auf 53’797.47 Punkte an der Kurstafel, nach 53’770.27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 53’622.46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 54’049.14 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.717 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52’498.64 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 49’693.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44’922.27 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10.96 Prozent. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 1.29 Prozent auf 134.63 USD), Goldman Sachs (+ 1.23 Prozent auf 1’050.01 USD), Coca-Cola (+ 0.88 Prozent auf 87.47 USD), Walt Disney (+ 0.86 Prozent auf 104.11 USD) und Nike (+ 0.69 Prozent auf 40.79 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Cisco (-8.73 Prozent auf 113.06 USD), Home Depot (-3.62 Prozent auf 295.20 EUR), 3M (-1.38 Prozent auf 181.24 USD), Boeing (-1.17 Prozent auf 228.50 USD) und American Express (-0.95 Prozent auf 340.80 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9’157’259 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.570 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.03 Prozent.

Redaktion finanzen.ch