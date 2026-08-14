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Dow Jones-Kursverlauf 14.08.2026 22:34:00

Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone

Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone

Der Dow Jones zeigte sich am Freitagabend wenig verändert.

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Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0.20 Prozent auf 53’732.41 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.017 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.021 Prozent auf 53’828.55 Punkte an der Kurstafel, nach 53’839.99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 53’890.84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 53’673.47 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0.629 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52’508.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 50’063.46 Punkte. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 14.08.2025, mit 44’911.26 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walt Disney (+ 1.96 Prozent auf 106.85 USD), Chevron (+ 1.16 Prozent auf 200.00 USD), UnitedHealth (+ 0.67 Prozent auf 401.73 USD), Boeing (+ 0.58 Prozent auf 231.67 USD) und Coca-Cola (+ 0.33 Prozent auf 87.71 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Salesforce (-2.56 Prozent auf 196.21 USD), Cisco (-1.58 Prozent auf 111.68 USD), Nike (-1.21 Prozent auf 40.73 USD), IBM (-1.19 Prozent auf 234.32 USD) und Home Depot (-1.05 Prozent auf 292.10 EUR).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 20’363’702 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.698 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3.96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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