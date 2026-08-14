Boeing Aktie News: Boeing am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Die Boeing-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 232,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'817 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 233,36 USD. Bei 231,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87'872 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 254,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 8,73 Prozent niedriger. Bei 176,87 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,581 USD. Am 28.07.2026 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,92 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 24.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -0,990 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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