Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Freitagabend nahe Vortagesschluss

Im New York-Handel kam die Boeing-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 230,33 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'780 Punkten steht. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 233,36 USD an. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 229,96 USD. Bei 231,63 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 189'837 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 176,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 30,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,581 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 28.07.2026 vor. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 24.56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,990 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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