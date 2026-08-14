Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9410 0.3%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’376 0.6%  Bitcoin 51’107 -0.9%  Dollar 0.8133 -0.1%  Öl 88.7 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich
Sandisk-Aktie nach Rekordrally: Spekulationen über bevorstehenden Aktiensplit
Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Freitagabend nahe Vortagesschluss

Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Freitagabend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Boeing hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Boeing-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 230,33 USD.

Boeing
187.43 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

Im New York-Handel kam die Boeing-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 230,33 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'780 Punkten steht. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 233,36 USD an. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 229,96 USD. Bei 231,63 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 189'837 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 176,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 30,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,581 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 28.07.2026 vor. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 24.56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,990 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Konkurrenz für Airbus und Boeing? Chinas C919 absolviert ersten internationalen Linienflug - Aktien im Blick

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Boeing vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?

Boeing-Aktie unbeeindruckt: FAA fordert Kontrollen wegen möglicher Risse an 737-Max-Flotte


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten