NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Ken Herbert bezog sich am Donnerstag auf die von der Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten angeordnete Überprüfung von Hunderten von 737-Max-Flugzeugen auf Risse. Der Experte hält es für unwahrscheinlich, dass dies seine Einschätzung zu den Aktien des Flugzeugbauers grundlegend ändern wird. Er erkenne aber das Risiko negativer Schlagzeilen und mögliche kurzfristige Stimmungsbelastungen an./rob/la/he;