BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 105 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen passte die Eigenkapitalkosten-Prognosen in ihren Bewertungsmodellen für französische Banken an die historischen Korrelationen an. Die Aktien der Geldhäuser schienen aktuell vor allem von den Erwägungen um die politische Zukunft Frankreichs abzuhängen, schrieb sie am Donnerstag. Am stärksten gelte dies für Societe Generale. Reingen favorisiert daher die breiter aufgestellte BNP./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
114.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
95.85 €
|
Abst. Kursziel*:
18.94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
96.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.71%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
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