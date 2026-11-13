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BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

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13.11.2026 08:14:08

BNP Paribas Outperform

BNP Paribas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 105 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen passte die Eigenkapitalkosten-Prognosen in ihren Bewertungsmodellen für französische Banken an die historischen Korrelationen an. Die Aktien der Geldhäuser schienen aktuell vor allem von den Erwägungen um die politische Zukunft Frankreichs abzuhängen, schrieb sie am Donnerstag. Am stärksten gelte dies für Societe Generale. Reingen favorisiert daher die breiter aufgestellte BNP./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
114.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
95.85 € 		Abst. Kursziel*:
18.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
96.03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.71%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
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