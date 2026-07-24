BNP Paribas 97.54 CHF 1.30% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Kennziffern der französischen Großbank seien mehrheitlich solide ausgefallen, mit kleinen Schwächen, schrieb Sharath Kumar in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.