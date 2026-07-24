BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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24.07.2026 13:01:03
BNP Paribas Hold
BNP Paribas
97.54 CHF 1.30%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Kennziffern der französischen Großbank seien mehrheitlich solide ausgefallen, mit kleinen Schwächen, schrieb Sharath Kumar in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
106.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
104.94 €
|
Abst. Kursziel*:
1.01%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
105.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.86%
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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