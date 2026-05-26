BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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26.05.2026 08:46:04
BNP Paribas Hold
BNP Paribas
84.57 CHF 3.22%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 96 auf 98 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Großbanken hätten im ersten Quartal 2026 eine uneinheitliche Geschäftsentwicklung verzeichnet, schrieb Sharath Kumar in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenresümee. Die BNP habe dabei mit soliden Ergebnissen hervorgestochen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
98.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
92.30 €
|
Abst. Kursziel*:
6.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
92.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.88%
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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