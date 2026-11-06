EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das BNP Paribas-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 50.64 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hat, hat nun 197.472 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie auf 91.94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’155.61 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81.56 Prozent zugenommen.

Der BNP Paribas-Wert an der Börse wurde auf 101.86 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch