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|Lukrativer BNP Paribas-Einstieg?
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06.11.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in BNP Paribas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das BNP Paribas-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 50.64 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hat, hat nun 197.472 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie auf 91.94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’155.61 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81.56 Prozent zugenommen.
Der BNP Paribas-Wert an der Börse wurde auf 101.86 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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