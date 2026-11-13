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|Lohnendes BNP Paribas-Investment?
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13.11.2026 10:02:23
EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen BNP Paribas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades BNP Paribas-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 69.59 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.437 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BNP Paribas-Papiers auf 95.68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137.49 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +37.49 Prozent.
Alle BNP Paribas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 106.38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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