EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BNP Paribas-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 69.59 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.437 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BNP Paribas-Papiers auf 95.68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137.49 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +37.49 Prozent.

Alle BNP Paribas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 106.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch