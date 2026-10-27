BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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BNP Paribas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 119 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal kürzte Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen bis 2027, vor allem wegen schwächerer Ergebnisse der Leasing-Tochter Arval. Für 2028 ließ sie diese aber weitgehend unverändert und für 2029 wurden sie wegen des Effekts höherer Aktienrückkäufe erhöht. BNP bleibt vor diesen Hintergründen ihr bevorzugter Branchenwert in Frankreich./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
87.39 €
|
Abst. Kursziel*:
37.32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
87.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.63%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
27.10.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
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27.10.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|20:34
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:53
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|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:34
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:34
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|80.51
|0.86%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:34
|
JP Morgan Chase & Co.
BNP Paribas Overweight
|18:38
|
DZ BANK
Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|17:31
|
RBC Capital Markets
GSK Sector Perform
|17:30
|
RBC Capital Markets
L'Oréal Outperform
|17:25
|
JP Morgan Chase & Co.
TRATON Neutral
|17:20
|
DZ BANK
TRATON Kaufen
|17:07
|
DZ BANK
BASF Kaufen