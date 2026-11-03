BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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BNP Paribas Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 100 auf 111 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Namita Samtani geht davon aus, dass die Franzosen mit den Ergebnissen des vierten Quartals Anfang Februar Aktienrückkäufe mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Euro ankündigen werden. Alle Augen seien auf den gleichzeitigen Kapitalmarkttag gerichtet, schrieb die Expertin am Montagabend. Wichtiger für 2027 werde allerdings, einen Ausgleich für die Schwäche der Leasingtochter Arval zu finden. Sie erhöhte ihre Ergebnisschätzungen, dämpfte allerdings die Wachstumserwartungen./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
111.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
87.54 €
|
Abst. Kursziel*:
26.80%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
88.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.94%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
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