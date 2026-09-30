BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Analysten sehen Potenzial bei BMW-Aktie
Im vergangenen Monat haben Experten die BMW-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Einschätzung der BMW-Aktie veröffentlicht.
7 Experten empfehlen die BMW-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 79,00 EUR für die BMW-Aktie, was einem Anstieg von 23,68 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 55,32 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|82,00 EUR
|48,23
|30.09.2026
|Deutsche Bank AG
|78,00 EUR
|41,00
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|82,00 EUR
|48,23
|28.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|70,00 EUR
|26,54
|24.09.2026
|UBS AG
|70,00 EUR
|26,54
|24.09.2026
|Bernstein Research
|82,00 EUR
|48,23
|23.09.2026
|Bernstein Research
|82,00 EUR
|48,23
|22.09.2026
|UBS AG
|-
|-
|21.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|75,00 EUR
|35,57
|16.09.2026
|Deutsche Bank AG
|90,00 EUR
|62,69
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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