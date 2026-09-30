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Experteneinschätzungen 30.09.2026 18:00:38

September 2026: Analysten sehen Potenzial bei BMW-Aktie

September 2026: Analysten sehen Potenzial bei BMW-Aktie

Im vergangenen Monat haben Experten die BMW-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

BMW
52.32 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Einschätzung der BMW-Aktie veröffentlicht.

7 Experten empfehlen die BMW-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BMW mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 79,00 EUR für die BMW-Aktie, was einem Anstieg von 23,68 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 55,32 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research82,00 EUR48,2330.09.2026
Deutsche Bank AG78,00 EUR41,0029.09.2026
JP Morgan Chase & Co.82,00 EUR48,2328.09.2026
Jefferies & Company Inc.70,00 EUR26,5424.09.2026
UBS AG70,00 EUR26,5424.09.2026
Bernstein Research82,00 EUR48,2323.09.2026
Bernstein Research82,00 EUR48,2322.09.2026
UBS AG--21.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)75,00 EUR35,5716.09.2026
Deutsche Bank AG90,00 EUR62,6902.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Ninelle / Shutterstock.com
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