Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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|Euro STOXX 50-Entwicklung
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17.09.2026 12:26:16
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu
Der Euro STOXX 50 performt am Donnerstag positiv.
Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.59 Prozent stärker bei 6’303.60 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5.290 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.427 Prozent höher bei 6’293.27 Punkten in den Handel, nach 6’266.50 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’317.43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’285.15 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 0.085 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’530.45 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’300.07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5’369.70 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.75 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3.19 Prozent auf 141.50 EUR), Siemens (+ 2.13 Prozent auf 266.05 EUR), BMW (+ 2.00 Prozent auf 63.38 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.17 Prozent auf 79.80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.00 Prozent auf 45.82 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1.53 Prozent auf 54.16 EUR), adidas (-0.59 Prozent auf 143.80 EUR), Rheinmetall (-0.49 Prozent auf 1’008.00 EUR), Bayer (-0.16 Prozent auf 48.90 EUR) und Airbus SE (-0.12 Prozent auf 196.34 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 961’310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 531.414 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.70 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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