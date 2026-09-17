Roche-Aktie dennoch tiefer: Pharmakonzern verbessert mit Lunsumio Überlebenschancen bei Lymphom

Phase-III-Studie erreicht primäres Ziel

Die Studie "Celestimo" zeigte, dass Lunsumio in Kombination mit dem Wirkstoff Lenalidomid das Risiko einer Krankheitsverschlechterung bei Patienten mit follikulärem Lymphom - einer häufigen Form von Blutkrebs - gegenüber einer Vergleichstherapie statistisch signifikant senkte, wie der Pharmakonzern am Donnerstag bekanntgab.

Die Studie verglich Lunsumio plus Lenalidomid mit Rituximab plus Lenalidomid bei Patienten, die bereits mindestens eine Vorbehandlung erhalten hatten. Das primäre Studienziel - eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens - wurde bei einer Zwischenanalyse erreicht. Daten zur Gesamtüberlebensrate waren zum Zeitpunkt der Analyse noch nicht ausgereift.

Roche strebt frühere Anwendung an

Lunsumio ist bereits in rund 60 Ländern für Patienten zugelassen, bei denen mindestens zwei Vorbehandlungen gegen follikuläres Lymphom versagt haben. Mit den neuen Daten will Roche die bestehende Zulassung in eine vollständige Genehmigung umwandeln und gleichzeitig eine Zulassung für den früheren Einsatz ab der zweiten Behandlungslinie erwirken. Dafür sollen die Daten bei Gesundheitsbehörden eingereicht und an einer künftigen medizinischen Fachtagung präsentiert werden.

Für die Roche-Aktie geht es an der SIX zeitweise 1,28 Prozent auf 357,85 CHF nach unten.

Basel (awp)