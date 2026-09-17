|Positive Ergebnisse
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17.09.2026 14:29:00
Roche-Aktie dennoch tiefer: Pharmakonzern verbessert mit Lunsumio Überlebenschancen bei Lymphom
Roche hat in einer Phase-III-Studie positive Ergebnisse für das Krebsmittel Lunsumio (Mosunetuzumab) bei Patienten mit einem bestimmten Blutkrebs erzielt.
Phase-III-Studie erreicht primäres Ziel
Die Studie verglich Lunsumio plus Lenalidomid mit Rituximab plus Lenalidomid bei Patienten, die bereits mindestens eine Vorbehandlung erhalten hatten. Das primäre Studienziel - eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens - wurde bei einer Zwischenanalyse erreicht. Daten zur Gesamtüberlebensrate waren zum Zeitpunkt der Analyse noch nicht ausgereift.
Roche strebt frühere Anwendung an
Lunsumio ist bereits in rund 60 Ländern für Patienten zugelassen, bei denen mindestens zwei Vorbehandlungen gegen follikuläres Lymphom versagt haben. Mit den neuen Daten will Roche die bestehende Zulassung in eine vollständige Genehmigung umwandeln und gleichzeitig eine Zulassung für den früheren Einsatz ab der zweiten Behandlungslinie erwirken. Dafür sollen die Daten bei Gesundheitsbehörden eingereicht und an einer künftigen medizinischen Fachtagung präsentiert werden.
Für die Roche-Aktie geht es an der SIX zeitweise 1,28 Prozent auf 357,85 CHF nach unten.
Basel (awp)
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