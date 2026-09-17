Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’934 0.5%  SPI 19’662 0.5%  Dow 51’838 0.7%  DAX 25’766 0.9%  Euro 0.9465 0.0%  EStoxx50 6’326 1.0%  Gold 4’371 2.5%  Bitcoin 63’344 0.8%  Dollar 0.8238 -0.3%  Öl 101.9 -3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RWE erhöht Anteil an Amprion weiter – Mehrheit an Beteiligungsgesellschaft - Aktie steige
Roche-Aktie dennoch tiefer: Pharmakonzern verbessert mit Lunsumio Überlebenschancen bei Lymphom
Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Richemont-Aktie
RTL-Aktie gesucht: RTL Deutschland und Sky streichen rund 500 Stellen
UBS-Aktie stabil: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln
Suche...
Positive Ergebnisse 17.09.2026 14:29:00

Roche-Aktie dennoch tiefer: Pharmakonzern verbessert mit Lunsumio Überlebenschancen bei Lymphom

Roche-Aktie dennoch tiefer: Pharmakonzern verbessert mit Lunsumio Überlebenschancen bei Lymphom

Roche hat in einer Phase-III-Studie positive Ergebnisse für das Krebsmittel Lunsumio (Mosunetuzumab) bei Patienten mit einem bestimmten Blutkrebs erzielt.

Die Studie "Celestimo" zeigte, dass Lunsumio in Kombination mit dem Wirkstoff Lenalidomid das Risiko einer Krankheitsverschlechterung bei Patienten mit follikulärem Lymphom - einer häufigen Form von Blutkrebs - gegenüber einer Vergleichstherapie statistisch signifikant senkte, wie der Pharmakonzern am Donnerstag bekanntgab.

Phase-III-Studie erreicht primäres Ziel

Die Studie verglich Lunsumio plus Lenalidomid mit Rituximab plus Lenalidomid bei Patienten, die bereits mindestens eine Vorbehandlung erhalten hatten. Das primäre Studienziel - eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens - wurde bei einer Zwischenanalyse erreicht. Daten zur Gesamtüberlebensrate waren zum Zeitpunkt der Analyse noch nicht ausgereift.

Roche strebt frühere Anwendung an

Lunsumio ist bereits in rund 60 Ländern für Patienten zugelassen, bei denen mindestens zwei Vorbehandlungen gegen follikuläres Lymphom versagt haben. Mit den neuen Daten will Roche die bestehende Zulassung in eine vollständige Genehmigung umwandeln und gleichzeitig eine Zulassung für den früheren Einsatz ab der zweiten Behandlungslinie erwirken. Dafür sollen die Daten bei Gesundheitsbehörden eingereicht und an einer künftigen medizinischen Fachtagung präsentiert werden.

Für die Roche-Aktie geht es an der SIX zeitweise 1,28 Prozent auf 357,85 CHF nach unten.

Basel (awp)

Weitere Links:

Roche-Aktie in Grün: Lizenzvereinbarung für SIM0660 mit Simcere Zaiming geschlossen

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:45 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
11:37 Logo WHS Fed-Zinsschock: Nasdaq stürzt auf 29.000 – dann dreht der Markt!
11:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Öl- und Gassektor – Im Sog der Energiepreise/Avolta – Weiter im Seitwärtstrend
09:45 Marktüberblick: Dollar nach Zinsentscheidung im Aufwind
09:31 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
09:03 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’602.62 16.13 SX7BOU
Short 14’746.48 13.87 SJ1B5U
Short 15’326.57 8.78 SYBB4U
SMI-Kurs: 13’933.86 17.09.2026 14:20:29
Long 13’319.80 19.26 SXBKNU
Long 13’014.99 13.53 SUTB5U
Long 12’465.04 8.86 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Novartis-Aktie zieht an: Plattform für Wirkstofftransport ins Gehirn übernommen - Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten beendet
Bilfinger-Aktie bricht massiv ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Aktien New York: Ölpreisrückgang stützt die Kurse - US-Zinsentscheid bewegt kaum
Fed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag auf rotes Terrain

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.