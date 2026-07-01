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02.07.2026 12:57:15

BMW Outperform

BMW
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Zu Investorenveranstaltungen an US-Produktionsstätten merkte Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Betrachtung an, dass die dortigen Geschäfte gegen den Branchentrend extrem gut liefen. Eine informelle Umfrage unter den Anwesenden untermauere auch seine Einschätzung, dass der neue Konzernchef einen guten ersten Eindruck hinterlassen habe. Denn Milan Nedeljkovic habe die gewaltigen Herausforderungen für BMW und die Branche durch Änderungen der CO2-Vorschriften, Zölle, den Preiskampf auf dem schwächelnden chinesischen Markt und die globalen Ambitionen chinesischer Automobilhersteller nicht heruntergespielt./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 04:10 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Outperform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
59.96 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
60.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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