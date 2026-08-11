Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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Bilfinger SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) hätten die Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Margenausblick des Baudienstleisters auf das Gesamtjahr 2026 habe sich jedoch eingetrübt./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Neutral
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
107.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
75.20 €
|
Abst. Kursziel*:
42.29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
77.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.69%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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