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Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

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12.08.2026 16:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bilfinger SE

Bilfinger SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,2 Prozent auf 76,20 EUR.

Bilfinger
71.00 CHF -5.21%
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Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,2 Prozent auf 76,20 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'430 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Bilfinger SE-Aktie ging bis auf 72,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,90 EUR. Zuletzt wechselten 290'169 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 41,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2026 bei 72,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 4,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,05 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 13.05.2026. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 0,84 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.31 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1.27 Mrd. EUR eingefahren.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bilfinger SE
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