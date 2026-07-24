FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger vor Quartalszahlen von 130 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne im Vergleich zum ersten Quartal mit einer gewissen Belebung der Umsatzdynamik und prognostiziere ein Erlösplus von 7 Prozent, organisch von rund 4 Prozent, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margenfortschritte des Industriedienstleisters dürfte hingegen verhalten geblieben sein./edh/mis;