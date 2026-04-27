Bilfinger 91.06 CHF -0.05% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 109 auf 107 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Calvet geht davon aus, dass der Industriedienstleister träge ins Jahr gestartet ist, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Mai schrieb./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.