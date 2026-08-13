Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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13.08.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Mittag freundlich
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 76,95 EUR zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 76,95 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'337 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 77,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 32'653 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2026 bei 72,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 5,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,05 EUR. Am 13.05.2026 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.31 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1.27 Mrd. EUR umgesetzt.
In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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