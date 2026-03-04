Bilfinger 99.38 CHF 1.27% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 101 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die neuen Ziele des Industriedienstleisters für 2026 lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 03:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.