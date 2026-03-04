Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
99.10CHF
3.20CHF
3.34 %
15:05:39
SWX
05.03.2026 13:15:59
Bilfinger SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 101 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die neuen Ziele des Industriedienstleisters für 2026 lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 03:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Bilfinger SE
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
109.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
110.20 €
Abst. Kursziel*:
-1.09%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
109.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
-0.73%
Analyst Name::
Olivier Calvet
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
