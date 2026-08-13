Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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13.08.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE legt am Vormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Zuletzt ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 76,75 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 76,75 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'293 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 76,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4'363 Bilfinger SE-Aktien.
Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,47 Prozent. Am 12.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,90 EUR. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 5,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,05 EUR belaufen. Am 13.05.2026 lud Bilfinger SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,84 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.31 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.27 Mrd. EUR umgesetzt.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,93 EUR je Bilfinger SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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