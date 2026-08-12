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Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

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13.08.2026 09:56:00

Bilfinger SE Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das zweite Quartal sei kein großartiges gewesen, aber auch kein katastrophales, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Konstruktiver" als der Quartalsbericht sei die anschließende Telefonkonferenz des Baudienstleisters gewesen. Projekte seien überwiegend verschoben, nicht aufgehoben worden./bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.85 € 		Abst. Kursziel*:
64.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
76.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63.29%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
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09:56 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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18.05.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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