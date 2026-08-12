Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das zweite Quartal sei kein großartiges gewesen, aber auch kein katastrophales, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Konstruktiver" als der Quartalsbericht sei die anschließende Telefonkonferenz des Baudienstleisters gewesen. Projekte seien überwiegend verschoben, nicht aufgehoben worden./bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.85 €
|
Abst. Kursziel*:
64.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
76.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.29%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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