Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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06.07.2026 12:48:42
Bechtle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des IT-Dienstleisters dürfte wegen der höheren Messlatte aus dem Vorjahr eine schwächere Volumendynamik als der Jahresauftakt zeigen, schrieb Christopher Tong am Freitag in seinem Ausblick. Die Nachfrage bleibe aber gesund./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.78 €
|
Abst. Kursziel*:
22.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.40%
|
Analyst Name::
Christopher Tong
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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