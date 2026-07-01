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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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06.07.2026 12:48:42

Bechtle Buy

Bechtle
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bechtle mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des IT-Dienstleisters dürfte wegen der höheren Messlatte aus dem Vorjahr eine schwächere Volumendynamik als der Jahresauftakt zeigen, schrieb Christopher Tong am Freitag in seinem Ausblick. Die Nachfrage bleibe aber gesund./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
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Christopher Tong 		KGV*:
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