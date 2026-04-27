Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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27.04.2026 09:33:57
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Gewinnentwicklung des IT-Dienstleisters werde von Investitionen in die eigene IT gebremst, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Er rechnet mit einem Umsatzanstieg um 3 Prozent./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.28 €
|
Abst. Kursziel*:
53.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.65%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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