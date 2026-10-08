BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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09.10.2026 19:21:42
BBVA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Benjamin Toms aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen für die anstehenden Zahlen der spanischen Großbank für das dritte Quartal. Seine Vorsteuer-Gewinnprognose blieb nahezu unverändert./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 11:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 11:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Sector Perform
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
23.38 €
|
Abst. Kursziel*:
2.65%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
23.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.58%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
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Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
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|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
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|Deutsche Bank AG
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|BBVA Neutral
|UBS AG
|10.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|21.53
|0.22%
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