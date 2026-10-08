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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

21.53
CHF
0.05
CHF
0.22 %
17:29:58
BRXC
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09.10.2026 19:21:42

BBVA Sector Perform

BBVA
21.53 CHF 0.22%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Benjamin Toms aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen für die anstehenden Zahlen der spanischen Großbank für das dritte Quartal. Seine Vorsteuer-Gewinnprognose blieb nahezu unverändert./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 11:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 11:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Sector Perform
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
23.38 € 		Abst. Kursziel*:
2.65%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
23.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.58%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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