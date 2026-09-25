Hold-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus angesichts eines Berichts über Qualitätsprobleme in der A321-Serie mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Das Problem habe keine Auswirkungen auf die Sicherheit und betriffe wohl 500 Flugzeuge, die teils schon im Betrieb oder noch in Fertigung seien, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Die Zahl klinge erst einmal hoch, doch es handele sich nicht um ein Sicherheitsproblem und eine Lösung sei verfügbar. Ihrer Einschätzung nach dürften die Auswirkungen auf die diesjährigen Auslieferungen deshalb begrenzt bleiben.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1.5 Prozent auf 191.54 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4.42 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 196’997 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1.5 Prozent zu Buche. Airbus SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 02:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 02:31 / ET



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