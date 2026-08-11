BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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11.08.2026 10:02:37
EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in BBVA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die BBVA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die BBVA-Aktie bei 7.18 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die BBVA-Aktie investiert hat, hat nun 139.276 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 24.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’440.11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 244.01 Prozent vermehrt.
BBVA wurde am Markt mit 135.40 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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