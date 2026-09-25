ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
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25.09.2026 11:34:35
ASOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 400 auf 450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Onlinehändlers gelinge derzeit auch ohne Hilfe des Marktumfelds, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Treiber höherer Gewinnziele sei eine starke Margenentwicklung./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Buy
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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