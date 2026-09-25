UBS AG: Neutral-Note für Daimler Truck-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Neutral" belassen. Hemal Bhundia beschäftigte sich in seinem am Freitag veröffentlichten Branchenkommentar näher mit der EPA27-Abgasnorm. Traton und Daimler Truck hätten Motoren im Programm, die die Norm zu besonders niedrigen Kosten erfüllen. Es seien aber Kostentreiber absehbar, die die Lkw-Preise erhöhen dürften. Bhundia schätzt, dass sie 2027 im Grössenbereich von 6.000 bis 22.000 US-Dollar teurer werden. Wer bei EPA-Motoren zum Gewinner wird, dürfte sich seiner Ansicht nach eher erst 2028 entscheiden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Daimler Truck-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.6 Prozent auf 42.10 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 11.64 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 177’405 Daimler Truck-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 17.9 Prozent nach oben. Am 06.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:52 / GMT



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