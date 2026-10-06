BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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BBVA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA auf "Hold" mit einem Kursziel von 23,65 Euro belassen. Die "Strategiegespräche", zu denen die spanische Bank eingeladen hatte, hätten interessante Details zu Künstlicher Intelligenz (KI) und Spanien enthalten, schrieb Alfredo Alonso in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sei etwa gesagt worden, dass KI die Kunden in die Lage versetzen werde, wettbewerbsfähigere Angebote zu finden, während sie der BBVA zugleich ermögliche, Service und Effizienz zu steigern./ck/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Hold
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
23.65 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23.30 €
|
Abst. Kursziel*:
1.50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.25%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
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|24.09.26
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|24.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
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|18.09.26
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|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
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|24.09.26
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|BBVA Hold
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Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|22.23
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Aktuelle Aktienanalysen
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