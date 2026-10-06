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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

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07.10.2026 10:13:03

BBVA Hold

BBVA
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA auf "Hold" mit einem Kursziel von 23,65 Euro belassen. Die "Strategiegespräche", zu denen die spanische Bank eingeladen hatte, hätten interessante Details zu Künstlicher Intelligenz (KI) und Spanien enthalten, schrieb Alfredo Alonso in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sei etwa gesagt worden, dass KI die Kunden in die Lage versetzen werde, wettbewerbsfähigere Angebote zu finden, während sie der BBVA zugleich ermögliche, Service und Effizienz zu steigern./ck/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Hold
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
23.65 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23.30 € 		Abst. Kursziel*:
1.50%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
23.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.25%
Analyst Name::
Alfredo Alonso 		KGV*:
-
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