BBVA 22.32 CHF -1.72% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA auf "Hold" mit einem Kursziel von 23,65 Euro belassen. Die "Strategiegespräche", zu denen die spanische Bank eingeladen hatte, hätten interessante Details zu Künstlicher Intelligenz (KI) und Spanien enthalten, schrieb Alfredo Alonso in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So sei etwa gesagt worden, dass KI die Kunden in die Lage versetzen werde, wettbewerbsfähigere Angebote zu finden, während sie der BBVA zugleich ermögliche, Service und Effizienz zu steigern./ck/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.