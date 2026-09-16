FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAT-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BAT-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26.64 GBP. Wer vor 5 Jahren 1’000 GBP in die BAT-Aktie investiert hat, hat nun 37.545 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’585.51 GBP, da sich der Wert einer BAT-Aktie am 15.09.2026 auf 42.23 GBP belief. Mit einer Performance von +58.55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war BAT jüngst 91.56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch