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17.09.2026 12:29:00

BAT Aktie News: BAT am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

BAT Aktie News: BAT am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von BAT zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 41,96 GBP.

BAT
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 41,96 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'718 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 42,55 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 42,12 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 278'336 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 16,15 Prozent niedriger. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,77 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,51 GBP, nach 2,45 GBP im Jahr 2025. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,61 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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