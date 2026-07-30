BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Der Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis des Tabakkonzerns im ersten Halbjahr sei hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb Andrei Andon-Ionita in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Schätzung für das Ebit sei zwar ebenfalls verfehlt, seine Umsatzprognose dagegen übertroffen worden. Der Analyst wies zudem auf bedeutende neue Produkteinführungen in den Bereichen Pouches und Vapes in den USA im zweiten Halbjahr hin./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.18 £
|
Abst. Kursziel*:
19.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.13 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.23%
|
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
|12.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
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|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49.34
|-3.63%
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