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18.09.2026 09:29:00

BAT Aktie News: BAT am Vormittag auf grünem Terrain

BAT Aktie News: BAT am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von BAT zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 42,13 GBP zu.

BAT
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Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 42,13 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'791 Punkten liegt. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,23 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,95 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 75'654 BAT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,78 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 36,77 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 14,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,61 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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