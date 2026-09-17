BAT Aktie News: BAT am Nachmittag stabil

Die BAT-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 41,90 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'785 Punkten steht. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 42,55 GBP zu. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 41,88 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,12 GBP. Zuletzt wurden via London 755'433 BAT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 19,43 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 36,77 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 12,24 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Am 17.02.2028 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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