BAT Aktie 909525 / GB0002875804

38.15
CHF
0.15
CHF
0.39 %
09.01.2023
SWX
BAT Buy

BAT
46.31 CHF 1.11%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4400 auf 4900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank neuartiger Produkte wie E-Zigaretten sowie des verbesserten Margenprofils sollte der Konzern im kommenden Jahr den Gewinn stabil halten, nachdem er bisher mit einem Rückgang gerechnet habe, schrieb Damian McNeela in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.75 £ 		Abst. Kursziel*:
12.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Damian McNeela 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse