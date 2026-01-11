Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|
11.01.2026 09:48:20
Kryptokurse am Sonntagvormittag
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.
Im Plus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,21 Prozent höher bei 90.626,02 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 90.439,35 US-Dollar.
Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 12,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage 30,6 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,05 Prozent auf 81,11 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 81,15 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,38 Prozent auf 3.095,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.083,82 US-Dollar.
Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,86 Prozent auf 654,76 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 642,81 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 2,090 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 2,73 Prozent auf 484,76 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 471,87 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3882 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,3908 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2264 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2280 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2982 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 906,46 US-Dollar am Vortag auf 913,73 US-Dollar nach oben (0,80 Prozent).
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1397 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem legt Solana zu. Um 0,34 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:40 auf 136,27 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 135,82 US-Dollar wert war.
Daneben steigt Avalanche um 0,36 Prozent auf 13,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 13,73 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Chainlink-Kurs um 0,49 Prozent auf 13,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,14 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,816 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,793 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,26 Prozent.Redaktion finanzen.ch
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|72’478.64016
|-0.30%
|Handeln
|Vision
|0.07099
|-1.56%
|Handeln
|Ethereum
|2’466.90086
|-0.54%
|Handeln
|Ripple
|1.67794
|-1.09%
|Handeln
|Solana
|108.80178
|-1.49%
|Handeln
|Cardano
|0.31435
|-0.60%
|Handeln
|Polkadot
|1.67194
|-0.84%
|Handeln
|Chainlink
|10.53318
|-0.27%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|1.32%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-0.07%
|Handeln
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
