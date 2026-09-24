EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AXA-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28.82 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die AXA-Aktie investierten, hätten nun 346.981 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 43.21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’993.06 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 49.93 Prozent.

Der Börsenwert von AXA belief sich jüngst auf 90.27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch