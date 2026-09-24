AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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24.09.2026 10:02:04
EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in AXA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AXA-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28.82 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die AXA-Aktie investierten, hätten nun 346.981 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 43.21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’993.06 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 49.93 Prozent.
Der Börsenwert von AXA belief sich jüngst auf 90.27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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