AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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10.09.2026 10:02:28
EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in AXA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die AXA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AXA-Papier bei 19.83 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das AXA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.044 AXA-Anteilen. Die gehaltenen AXA-Anteile wären am 09.09.2026 216.60 EUR wert, da der Schlussstand 42.94 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 116.60 Prozent.
AXA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 89.75 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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