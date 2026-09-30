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Aussichten 30.09.2026 18:00:38

Was Analysten von der AXA-Aktie erwarten

Was Analysten von der AXA-Aktie erwarten

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die AXA-Aktie im vergangenen Monat.

AXA
39.31 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AXA-Aktie veröffentlicht.

11 Experten empfehlen die AXA-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 54,14 EUR, was einem Anstieg von 10,65 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der AXA-Aktie von 43,49 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets52,00 EUR19,5725.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)77,00 EUR77,0523.09.2026
Jefferies & Company Inc.52,50 EUR20,7223.09.2026
DZ BANK--22.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.50,00 EUR14,9721.09.2026
Jefferies & Company Inc.52,00 EUR19,5716.09.2026
Jefferies & Company Inc.52,00 EUR19,5715.09.2026
RBC Capital Markets54,00 EUR24,1715.09.2026
JP Morgan Chase & Co.52,00 EUR19,5715.09.2026
RBC Capital Markets54,00 EUR24,1704.09.2026
Barclays Capital48,00 EUR10,3704.09.2026
JP Morgan Chase & Co.52,00 EUR19,5704.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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