AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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30.09.2026 18:00:38
Was Analysten von der AXA-Aktie erwarten
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die AXA-Aktie im vergangenen Monat.
11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AXA-Aktie veröffentlicht.
11 Experten empfehlen die AXA-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 54,14 EUR, was einem Anstieg von 10,65 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der AXA-Aktie von 43,49 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|52,00 EUR
|19,57
|25.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|77,00 EUR
|77,05
|23.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,50 EUR
|20,72
|23.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|50,00 EUR
|14,97
|21.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,00 EUR
|19,57
|16.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,00 EUR
|19,57
|15.09.2026
|RBC Capital Markets
|54,00 EUR
|24,17
|15.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|52,00 EUR
|19,57
|15.09.2026
|RBC Capital Markets
|54,00 EUR
|24,17
|04.09.2026
|Barclays Capital
|48,00 EUR
|10,37
|04.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|52,00 EUR
|19,57
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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