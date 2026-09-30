Was Analysten von der AXA-Aktie erwarten

11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AXA-Aktie veröffentlicht.

11 Experten empfehlen die AXA-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 54,14 EUR, was einem Anstieg von 10,65 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der AXA-Aktie von 43,49 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 52,00 EUR 19,57 25.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 77,00 EUR 77,05 23.09.2026 Jefferies & Company Inc. 52,50 EUR 20,72 23.09.2026 DZ BANK - - 22.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 50,00 EUR 14,97 21.09.2026 Jefferies & Company Inc. 52,00 EUR 19,57 16.09.2026 Jefferies & Company Inc. 52,00 EUR 19,57 15.09.2026 RBC Capital Markets 54,00 EUR 24,17 15.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 52,00 EUR 19,57 15.09.2026 RBC Capital Markets 54,00 EUR 24,17 04.09.2026 Barclays Capital 48,00 EUR 10,37 04.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 52,00 EUR 19,57 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch