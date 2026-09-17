AXA Aktie 486352 / FR0000120628
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|AXA-Investmentbeispiel
|
17.09.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren AXA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit AXA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das AXA-Papier an diesem Tag 39.57 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die AXA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25.272 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 1’117.26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44.21 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 11.73 Prozent gleich.
Am Markt war AXA jüngst 89.67 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu AXA S.A.
|
15.09.26
|AXA-Aktie gibt nach: Versicherer peilt Gewinnwachstum von 7 bis 9 Prozent an (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Axa will Gewinn mit KI deutlich steigern - Aktie gibt nach (AWP)
|
15.09.26
|Versicherer Axa will Gewinn stärker steigern - Hohe Ausschüttungen statt Zukäufe (AWP)
|
10.09.26
|EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|AXA-Aktie im Minus: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer (AWP)
|
31.08.26
|Experten sehen bei AXA-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
27.08.26
|EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)