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AXA-Investmentbeispiel 17.09.2026 10:02:07

EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren AXA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

AXA
42.41 CHF 1.66%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit AXA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das AXA-Papier an diesem Tag 39.57 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die AXA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25.272 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 1’117.26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44.21 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 11.73 Prozent gleich.

Am Markt war AXA jüngst 89.67 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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